الرئيس الإيراني: الحرب لم تبدأ بعد .. وسنرد على الهجوم الأمريكي

تواصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد عبر اتصال هاتفي لمناقشة تداعيات الهجوم الأمريكي على إيران،وقال الرئيس الإيراني لنظيره الفرنسي بإن الحرب لم تبدأ بعد.

وتابع بزشكيان بإنه تلقى ضربة عسكرية من أمريكا،وسيرد على عدوانها،وسأل بزشكيان نظيره الفرنسي ماذا ستفعل كرئيس دولة تعرض لعدوان من دولة أخرى حسب بيان الرئاسة الإيرانية.

في إتجاه آخر حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من توجيه ضربات للمنشآت النووية الإيرانية قبل الضربة الأمريكية مؤكدا بإن تلك المنشآت مستخدمة لإنتاج الطاقة سلميا،ومحذرا من وجود علماء روس داخل المنشآت الإيرانية.

وخرج الرئيس الإيراني بزشكيان مع الشعب الإيراني في مظاهرات رافضة للعدوان الأمريكي على إيران،والداعم للحرب الإسرائيلية ضدها.