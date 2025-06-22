بعد تعافي ابنه.. أحمد السقا لم ينس دور الطبيب المعالج لـ حمزة السقا

وجه الفنان أحمد السقا، الشكر للطبيب المعالج لحالة ابنه حمزة بعد تعافيه، معبرا عن امتنانه ونشر السقا صورة للطبيب مع ابنه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق قائلا: “شكرا يا أحسن وأشطر دكتور في الكوكب، الحمدلله حمزة زي الفل، تسلم إيدك يانجم النجوم”.

أزمة حمزة السقا

والجدير بالذكر، أن حمزة السقا، قد نقل إلى مستشفى خاص في مدينة السادس من أكتوبر مساء يوم 16 يونيو 2025 بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، دون الكشف عن أسبابها في البداية.

وبعد إجراء جراحة بسيطة، قرر الأطباء نقله إلى المنزل فور تحسن حالته، ليوضح لاحقًا، أحمد السقاعن تفاصيل أزمة ابنه الصحية، مشيرًا إلى أن الجراحة كانت لإزالة كتلة صغيرة من الجيوب الأنفية (ورم حميد)، وأنه سيعود لحياته الطبيعية خلال أيام قليلة .

هذه الأزمة الصحية جاءت بعد أسابيع قليلة من إعلان أحمد السقا رسميًا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير في 21 مايو 2025.