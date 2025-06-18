قلل كلامك.. مها الصغير توجه رسالة جديدة غامضة| ماذا قالت؟

وجهت الإعلامية مها الصغير نصيحة لجمهورها ومتابعيها، بعد تصدرها قوائم البحث الأيام الماضية بسبب انفصالها عن الفنان أحمد السقا وشائعات زواجها الثاني.

وكتبت مها الصغير، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: "قلل كلامك.. تسلم من ملامك.. ويكبر مقامك".

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وكشف الفنان أحمد السقا عن موقفه من فكرة تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، وذلك بعد إعلانه الأخير عن انفصاله عن الإعلامية مها الصغير، بعد زواج دام سنوات.

وقال السقا، خلال حواره فى برنامج “تفاعلكم”، إنه لا يفكر في تجربة الزواج خلال الفترة الحالية، معلقًا بأسلوبه العفوي: "حاليا دلوقتي لأ أنا لسه طازة معرفش الله أعلم، وأنا عندي عيالي أهم حاجة".

جدير بالذكر أن النجم أحمد السقا كشف عن جانب إنساني وشخصي له، حيث روى تجربته المبكرة مع الموت والوداع، مؤكدا أنه تعلم دفن الموتى على يد جده عندما كان لا يزال في الصف الأول الإعدادي.