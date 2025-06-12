أنا لسه طازة.. أحمد السقا يكشف موقفه من الزواج مجددًا

كشف الفنان أحمد السقا عن موقفه من فكرة تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، وذلك بعد إعلانه الأخير عن انفصاله عن الإعلامية مها الصغير، بعد زواج دام سنوات.



وتابع السقا خلال حواره فى برنامج "تفاعلكم بأنه لا يفكر في تجربة الزواج خلال الفترة الحالية، معلقًا بأسلوبه العفوي: "حاليا دلوقتي لأ أنا لسه طازة معرفش الله أعلم، وأنا عندي عيالي أهم حاجة".

جدير بالذكر كشف النجم أحمد السقا عن جانب إنساني وشخصي له، حيث روى تجربته المبكرة مع الموت والوداع، مؤكدا أنه تعلم دفن الموتى على يد جده عندما كان لا يزال في الصف الأول الإعدادي.



قال أحمد السقا : “الموت هو الحقيقة الوحيدة في حياتنا، وهو مش شر زي ما ناس كتير بتفتكر، ودفن الموتى ليه بروتوكول خاص، وكل وفاة ليها طريقتها.. وربنا أراد أتعلمه بدري.”



و اعترف أحمد السقا بوجود لحظة واحدة لم يتمكن من تحملها: "الوحيد اللي مقدرتش أدفنه هو سليمان عيد.. الناس استغربت، قولتلهم: هدفن نفسي؟! ده مش صاحبي، ده أخويا.. 26 سنة ما سبناش بعض يوم واحد."



وعند سؤاله من أوصى له بدفنه، أجاب بطرافته المعهودة: معروف عني الجدعنة.. فأنا هدفن نفسي!



