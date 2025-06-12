مفيش خلاف.. أحمد السقا: مها الصغير ست فاضلة وأم أولادي بس أنا سنجل

كشف النجم أحمد السقا أن علاقته بطليقته مها الصغير ما زالت قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل.

وقال السقا في حواره خلال لقائه ببرنامج “تفاعلكم”: “العلاقة بيننا ما زالت قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل”، مؤكدا "أنا حاليا سنجل، لكن ده ما ينفيش احترامي لأم أولادي، اللي كانت وما زالت ست فاضلة، ربت أولادنا بأفضل شكل، وإحنا على تواصل دايم ومفيش بينا أي خلافات."

وعن جانب إنساني وشخصي له، روى تجربته المبكرة مع الموت والوداع، مؤكدا أنه تعلم دفن الموتى على يد جده عندما كان لا يزال في الصف الأول الإعدادي.

“الموت هو الحقيقة الوحيدة في حياتنا، وهو مش شر زي ما ناس كتير بتفتكر، ودفن الموتى ليه بروتوكول خاص، وكل وفاة ليها طريقتها.. وربنا أراد أتعلمه بدري.”

واعترف السقا بوجود لحظة واحدة لم يتمكن من تحملها: "الوحيد اللي مقدرتش أدفنه هو سليمان عيد.. الناس استغربت، قولتلهم: هدفن نفسي؟! ده مش صاحبي، ده أخويا.. 26 سنة ما سبناش بعض يوم واحد."

وعند سؤاله عمن أوصى له بدفنه، أجاب بطرافته المعهودة: معروف عني الجدعنة.. فأنا هدفن نفسي!.