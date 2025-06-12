مها الصغير ست فاضلة .. أحمد السقا يروي لحظات صعبة فى وفاة سليمان عيد

كشف النجم أحمد السقا عن جانب إنساني وشخصي له، حيث روى تجربته المبكرة مع الموت والوداع، مؤكدا أنه تعلم دفن الموتى على يد جده عندما كان لا يزال في الصف الأول الإعدادي.



قال أحمد السقا في حواره خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم" : “الموت هو الحقيقة الوحيدة في حياتنا، وهو مش شر زي ما ناس كتير بتفتكر، ودفن الموتى ليه بروتوكول خاص، وكل وفاة ليها طريقتها.. وربنا أراد أتعلمه بدري.”



و اعترف أحمد السقا بوجود لحظة واحدة لم يتمكن من تحملها: "الوحيد اللي مقدرتش أدفنه هو سليمان عيد.. الناس استغربت، قولتلهم: هدفن نفسي؟! ده مش صاحبي، ده أخويا.. 26 سنة ما سبناش بعض يوم واحد."



وعند سؤاله من أوصى له بدفنه، أجاب بطرافته المعهودة: معروف عني الجدعنة.. فأنا هدفن نفسي!



وعلق أحمد السقا على انفصاله بمها الصغير قائلا : أن العلاقة بينهما ما زالت قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل، مؤكدا "أنا حاليا سينجل، لكن ده ما ينفيش احترامي لأم أولادي، اللي كانت وما زالت ست فاضلة، ربت أولادنا بأفضل شكل، وإحنا على تواصل دايم ومفيش بينا أي خلافات."



كما نفى أحمد السقا بشكل قاطع ما نسب إليه من تصريحات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا: "في كلام بيتنشر على السوشيال ميديا ما طلعش مني خالص."