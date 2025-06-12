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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد السقا: لا أندم على أي عمل فني.. وأزعم أنني من أكثر الممثلين اجتهادًا

أحمد السقا
أحمد السقا
أسامة علي

كشف الفنان أحمد السقا عن طموحاته بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال مشواره الفنى قائلا:" الستر والصحة وحب الناس وحسن الختام".

وأضاف السقا خلال حواره مع برنامج “تفاعلكم” المذاع عبر قناة العربية، أنه ليس لديه أى عمل فنى قدمه نادم بشأنه، معقبا:"مفيش حاجة ندمان عليها وكل عمل أتحمل مسؤوليته".

وعن نفسه قال السقا:" قد لا أكون من أكثر الموهوبين فى التمثيل لكن أزعم أنى من أكثر الناس اجتهادا".

فيلم أحمد وأحمد

وكانت كشفت الشركة المنتجة لفيلم “أحمد وأحمد” عن موعد عرض الفيلم الذى يقوم ببطولته أحمد السقا وأحمد فهمي والذى ينتظره الجمهور بفارغ الصبر. 

وقررت الشركة المنتجة طرح الفيلم فى ٢ يوليو المقبل حيث تم الانتهاء من كافة المراحل الفنية الخاصة بالفيلم. 

يلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجه لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا والذى عرض العام الماضى على إحدى المنصات العالمية ، كما شارك أحمد السقا في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف، وشكل الثنائى ديو مميز خلال الفترة المقبلة، خاصة إنهما أصدقاء في الحقيقة، وهو ما يجعل بينهما كيمياء مختلفة في كل الأعمال والحكايات التي يكشفون عنها في اللقاءات .

أحمد السقا الفنان أحمد السقا اخبار التوك شو صدى البلد

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