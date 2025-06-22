وزارة الدفاع الأمريكية: ألقينا 85 طن متفجرات على المنشآت النووية الإيرانية

شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما كبيرا فجر الأحد على المنشآت النووية الإيرانية الثلاثة نطنز وأصفهان،وفورودو لمدة 25 دقيقة من القاء المتفجرات التي بلغت 85 طن حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية.

وجاء إعلان البنتاجون الأمريكي عقب حديث بعض المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين لنيويورك تايمز عن عدم القضاء الكامل على المنشآت النووية الإيرانية ليُعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بإن الضربة الأمريكية قد دمرت المنشآت النووية الإيرانية بالكامل.

في إتجاه آخر ندد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من الهجوم الأمريكي على إيران،والوقوف وراء العدوان الإسرائيلي ضد طهران منذ البداية،ودعا لتكاتف القوى الشعبية الإيرانية من أجل مواجهة الاعتداءات الخارجية.