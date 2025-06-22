عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري: ضرب أمريكا لإيران لم يكن أمر مفاجئ

أكد الدكتور هشام كريم عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري، أن ضرب أمريكا لإيران لم يكن أمر مفاجئ مشيرا إلى أن الكثيرين من المحللين السياسيين حذروا منها

وقال هشام كريم، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق زوم، لبرنامج أخر النهار، عبر فضائية النهار، أنه في الحالات الطارئة من حق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتخذ قرار الحرب دون الرجوع للبرلمان.

أكد مالك فرنسيس، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصية متقلبة، ويعمل غالبًا خارج إطار الدستور والقانون، معتبرًا أن الحزب الجمهوري بات يخضع لأجندة تخدم «المصلحة الصهيونية» على حساب المصلحة الأمريكية.

قال فرنسيس إن قرار خوض أي حرب أمريكية يجب أن يصدر عن الكونجرس، لكن مع الأسف، «الكونجرس الحالي يسيطر عليه جمهوريون متعصبون لا يتورعون عن دعم إسرائيل دون حساب».

