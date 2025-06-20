عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب متقلب ومتطرفو الكونجرس يدفعون أمريكا نحو الحرب

أكد مالك فرنسيس، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصية متقلبة، ويعمل غالبًا خارج إطار الدستور والقانون، معتبرًا أن الحزب الجمهوري بات يخضع لأجندة تخدم «المصلحة الصهيونية» على حساب المصلحة الأمريكية.

وفي مداخلة مع الإعلامية دارين مصطفى، على قناة «إكسترا نيوز»، قال فرنسيس إن قرار خوض أي حرب أمريكية يجب أن يصدر عن الكونجرس، لكن مع الأسف، «الكونجرس الحالي يسيطر عليه جمهوريون متعصبون لا يتورعون عن دعم إسرائيل دون حساب».

وأضاف: «ترامب وعد أن يكون رئيس السلام، وأن يحل الأزمة الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة، لكنه اليوم يدفع نحو حرب جديدة.. إننا أمام رئيس يعتبر نفسه إمبراطورًا، لا يحترم القوانين، ولا يصغي لنصائح أحد، حتى من حلفائه».

وعلق فرنسيس على الهجوم الإيراني الصاروخي الذي استهدف منشآت في إسرائيل، معتبرًا أن من غير المنطقي أن يتم تبرير حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فيما يُجرَّم رد الفعل الإيراني.

وقال: «من غير المقبول أن تضرب إسرائيل إيران أو غيرها ثم يُمنع الآخرون من الرد، إذا كان يحق لتل أبيب الدفاع عن نفسها، فيحق أيضًا لإيران، والدول العربية، والفلسطينيين أن يدافعوا عن أنفسهم، خاصة وسط المجازر اليومية التي ترتكبها إسرائيل».

وحذر فرنسيس من تداعيات انخراط حزب الله في المواجهة إلى جانب إيران، مؤكدًا أن إسرائيل سترد بعنف قد يصل إلى تدمير بيروت بالكامل.

وقال: «للأسف، إذا تدخل حزب الله، فإن إسرائيل ستنتقم بضربات مدمرة، ترامب مستعد لتزويدها بكل ما تحتاجه، ولا أحد من المجتمع الدولي سيوقفها، الجميع يندد ولا يفعل شيئًا، والأمم المتحدة مشلولة بسبب الفيتو الأمريكي الدائم لمصلحة إسرائيل».