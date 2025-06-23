رضا البحراوي يعلن تأجيل نشاطه الفني بسبب مرض والدته

كشف المطرب الشعبي رضا البحراوي عن تعرض والدته لوعكة صحية شديدة استدعت نقلها إلى المستشفى، ما اضطره إلى وقف نشاطه الفني بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية.

وقال البحراوي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك":

"الحمد لله والشكر لله، حبيت أطمنكم عليّا، أنا بخير، وكل اللي موقفني عن الشغل والحفلات اليومين دول هو إن والدتي الغالية في المستشفى، ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة يا رب".

وأضاف: "أنا مأجل كل شغلي علشان أكون جنبها، وهارجع أول ما تطلع وتتحسن إن شاء الله، وهرجعلكم بقلب مليان فرح علشان أبسطكم تاني في الحفلات والأفراح زي ما متعودين مني دايمًا.. دعواتكم لوالدتي ربنا يشفيها ويعافيها".

وتفاعل جمهور البحراوي مع منشوره بالدعاء والدعم، متمنين لوالدته الشفاء العاجل وعودته سريعًا إلى الساحة الفنية.