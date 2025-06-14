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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رضا البحراوي يكشف سبب إلغاء حفله بالساحل الشمالي

رضا البحراوي
رضا البحراوي
تقى الجيزاوي

أعلن المطرب الشعبي رضا البحراوي إلغاء حفله الذى كان من المقرر إقامتها فى الساحل الشمالي اليوم السبت وسبب الغاء حفله امس أيضا .

وكتب رضا البحراوي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك،  معلقا: “الحمدلله تمام إلغاء حفلات الساحل الأمس الجمعة واليوم السبت لسوء الاحوال الجوية والشبورة.. الحمدلله”.

نقابة المهن الموسيقية تخفض العقوبة على رضا البحراوي 

وكان أعلن الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة العامة، أن مجلس التأديب بالنقابة قرر بجلسته التى انعقدت بتاريخ 2025/5/7، قبول الالتماس المقدم من العضو رضا محمد محمد درويش “رضا البحراوي”، بشأن الأضرار التي لحقت به نتيجة قرار الإيقاف، والتي تمثلت في خسائر مادية جسيمة وشروط جزائية والتزامات أثّرت على فرقته الموسيقية.

وقال عبد الله إن مجلس التأديب قرر تخفيض مدة العقوبة من شهر إلى خمسة عشر يومًا، وذلك بعد تعهّده بالالتزام التام بقانون النقابة وقراراتها وعدم تكرار المخالفات مستقبلاً.

قرار إيقاف رضا البحراوي 

 وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارًا بإيقاف البحراوي شهرًا كاملًا بدءًا من 1 مايو، مع إحالته إلى مجلس التأديب، بعد مخالفته لما تعهد به سابقًا، واستخدامه شعارات مخالفة لآداب المهنة، إلى جانب مخالفته نصوص المادتين 60 و61 من قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978.

احدث اغاني رضا البحراوي 

وطرح رضا البحراوي خلال الأيام الماضية  أغنية فيلم “ريستارت” بعنوان “المقص” بمشاركة الفنان تامر حسني

رضا البحراوي اغاني رضا البحراوي حفلات رضا البحراوي

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