أستاذ التمويل والإستثمار: رئيس الوزراء ترأس إجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والإستثمار، أن الأزمات التي حدثت لم تكن نتيجة أحداث طبيعية، ولكن حدثت نتيجة حروب وصراعات في المنطقة.

وقال هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الساعة 6، عبر فضائية الحياة، أن الحكومة المصرية تعمل على العديد من السيناريوهات، خاصة أن العالم يمر بمرحلة حرجة وبعض القيادات تعمل على إشتعال الأوضاع.

وتابع أستاذ التمويل والإستثمار، أن رئيس الوزراء يترأس إجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات الأحداث الأيرانية الإسرائيلية، مؤكدا أن تكلفة الشحن على المستوى الدولى زادت بنسبة 2%، ولو حدث تصعيد في الحرب سيزداد المعدل أكثر، وسيكون هناك موجات تضخمية.