نشرة الفن| تصريحات أسامة عباس.. محمد نور وجنازة والده

تصريحات اسامة عباس

كشف الفنان أسامة عباس في مداخلة هاتفية لموقع صدى البلد الإخباري عن سبب ابتعاده عن الساحة الفنية.

قال أسامة عباس: “أنا أعيش في هدوء مع أولادي وأحفادي وأستمتع بالوقت، ومش شايل هم حاجة، بصلي وبستمتع بقراءة الكتب المختلفة”.



وأضاف أسامة عباس: “لم أعتزل الفن ولكن يعرض علي أعمال لا تليق بي وبالفن الذي قدمته”.

محمد نور وجنازة والده

كشف الفنان محمد نور تفاصيل بدايته ونشأته فى عائلة فنية وحقيقة توثيقه لجنازة والده كما تحدث فى كثير من التفاصيل الفنية الأخرى خلال استضافته فى بودكاست “كلمة السر مع رانيا حكيم”.

وقال محمد نور : “ما تردد بشأن تصويرى جنازة والدى غير صحيح لانى لم أعلم بهذا الأمر، خاصة أنه تزامن ذلك مع فترة أزمة كورونا، كما أن والدى كان يعانى من المرض على مدار 7 أشهر لذلك لم أوثق أى من هذه التفاصيل.