محمد نور يكشف حقيقة ما تردد عن قيامه بتصوير جنازة والده

كشف الفنان محمد نور تفاصيل بدايته ونشأته فى عائلة فنية وحقيقة توثيقه لجنازة والده كما تحدث فى كثير من التفاصيل الفنية الأخرى خلال استضافته فى بودكاست “كلمة السر مع رانيا حكيم”.

وقال محمد نور : “ما تردد بشأن تصويرى جنازة والدى غير صحيح لانى لم أعلم بهذا الأمر، خاصة أنه تزامن ذلك مع فترة أزمة كورونا، كما أن والدى كان يعانى من المرض على مدار 7 أشهر لذلك لم أوثق أى من هذه التفاصيل.

وأضاف محمد نور: أحب أن اخذ رأى أمى فى كل شيئ وهى تعيش معى، وهى تخشى علي من السفر لذلك أرفض أن أبلغها بهذا الأمر إذا اضطررت لذلك، ووجودها فى حياتى يطمأننى وكلمة السر فى دعوتها لى".

محمد نور يهنئ زوجته

وحرص الفنان محمد نور، على تهنئة زوجته في عيد ميلادها، معربًا عن حبه لها، وسعادته بكونها في حياته.

ونشر نور عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام معربًا عن حبه لزوجته فيديو جمع فيه مجموعة صور لهما، وفي الخلفية أغنية وغلاوتك للفنان عمرو دياب.

وعلق محمد نور على الصور المُجمعة قائلًا: “كل سنة وأنتِ طيبة يا عمري وعقبال العمر كله”.

وطرح المطرب محمد نور ، أغنيته الجديدة بعنوان "رجوع مفيش"، على يوتيوب وجميع المنصات الغنائية.

أغنية “رجوع مفيش، من كلمات عمر عبدة على، ألحان عمر الشاذلي، توزيع ومكس وماستر هشام البنا”.