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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عزمى يكشف عن سر انجذابه لشخصية راشد فى "حرب الجبالي".. خاص

الفنان أحمد عزمى
الفنان أحمد عزمى
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد عزمى عن سر انجذابه لشخصية راشد فى مسلسل “حرب الجبالي” الذى يعرض حاليا على منصة شاهد. 

وقال أحمد عزمى فى تصريح خاص لـ صدى البلد: "شخصية راشد مليئة بالتفاصيل وهى شخصية جديدة ومختلفة بالنسبة لى خاصة أنني أوجه من خلالها رسالة مهمة خاصة بالوحدة الوطنية. 

وأضاف أحمد عزمى : الشخصية مسيحية لكنها تصادق شخصية حرب المسلم ووالد راشد أيضا يعمل مع عثمان الجبالي “صلاح عبد الله” فى وكالته، يظهر من خلال هذا الخط الدرامى مدى الترابط بينهما. 

واوضح أحمد عزمى : بخلاف ذلك هناك بعض الصعوبات والمواقف التى تعبر عن الغيرة خاصة أنها شخصية مليئة بالضغوطات وفى نفس الوقت هو المصدر الرئيسى لحالة المرح وخفة الظل وسط أحداث مليئة بالصخب. 

أحمد عزمى وركوب المتوسيكل 

وكشف الفنان أحمد عزمي عن موقف طريف تعرض له أثناء تصوير دوره فى مسلسل “حرب الجبالي” الذى يعرض حاليا ويشارك فى بطولته مع أحمد رزق.

وقال أحمد عزمي : “تعرضت لموقف طريف فى المسلسل حيث كانت الشخصية التى أقدمها عليها أن تقوم بمهمة معينة لـ "حرب” الذى يقوم بدوره أحمد رزق وكان من الضرورى أن يستعين بوسيلة الموتوسيكل على الرغم من أن لم يكن موجود فى السيناريو من البداية وكان التصوير فى لبنان.

وأضاف أحمد عزمى : بدأت أتعلم ركوب الموتوسيكل بشكل جيد حتى أتمكن من تأدية المشهد بالشكل المطلوب دون علم المخرج خاصة أننى لم أكن على دراية بروكوب الموتوسيكلات وفؤجئت فى النهاية أن المخرج أيضا لم يكن على علم بهذا الأمر واستفدت من هذا الموقف أنى تعلمت ركوب الموتوسيكل.

أبطال مسلسل حرب الجبالي 

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي 

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.

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