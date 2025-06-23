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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أزمات الفنانين داخل ساحات القضاء.. فنانة بحيازتها مخدرات وإعلامية تواجه عقوبة بسبب مخرج شهير

الفنانة الكويتية شجون الهاجري
الفنانة الكويتية شجون الهاجري
أحمد إبراهيم

شهدت الساحة الفنية فى الفترة القليلة الماضية مرور عدد من الفنانين بأزمات وصلت الى ساحات القضاء مما خلق حالة من الجدل الواسع ولعل من أبرز هؤلاء أزمة الفنانة الكويتية شجون الهاجري التى تم لقاء القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات وتقرر مؤخرا إخلاء سبيلها ووضعها تحت الإشراف الطبي، وكذلك تواجه الإعلامية بسمة وهبة العقوبة بسبب تهمتها فى سب وقذف المخرج خالد يوسف وبينما تم تأجيل قضية هيفاء وهبي ومصطفى كامل ونرصد فى التقرير التالى التفاصيل. 

شجون الهاجري 

قررت النيابة العامة في الكويت إخلاء سبيل الممثلة شجون الهاجري بكفالة مالية مقدارها 200 دينار كويتي، وذلك بعد ضبطها متهمة بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وأضافت النيابة العامة في الكويت رافق قرار الإفراج، شرط قضائي يقضي بإخضاعها لبرنامج إشراف طبي إلزامي، يتضمن العلاج والتأهيل، كنموذج تطبيقي للتعامل مع قضايا التعاطي في إطار القانون.

وأوضحت النيابة العامة في الكويت، أن هذه الإجراءات تتماشى مع التوجه القضائي في الكويت نحو ميّلة أقلّ إلى فرض العقوبات السالبة للحرية في حالات التعاطي، والتركيز أكثر على العلاج والتأهيل بدلًا من الحجز الاحتياطي الطويل.

وأثار نشر صورة القبض على شجون الهاجري جدلًا كبيرًا عند الجمهور، بين من اعتبره تشهيرًا مبكرًا ومؤذٍ، خاصة أن القضية لا تزال في مراحل التحقيق.

وتم تنفيذ عملية القبض على شجون الهاجري من قبل إدارة مكافحة المخدرات  الكويتية استنادًا إلى تحقيقات أولية وتحريات دقيقة أشارت لاحتمال حيازتها لمواد مخدرة .

وأثناء تفتيشها، وجدت بحوزتها كميات من الماريجوانا والكوكايين إلى جانب مؤثرات عقلية أخرى  بحسب بيانات رسمية.

وعبر وسائل التواصل، جاءت تعليقات منتقدة مثل هذا التشهير واعتبرته تشهير بشخصية عامة وإنسانة قد تتوب وتعود عنصر صالح في المجتمع.

زياد برجي وإليسا 

وظهر الفنان زياد برجي، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مهرجان موازين في دولة المغرب، إذ يشارك في فعاليات المهرجان بحفل غنائي.

وخلال المؤتمر، وجه أحد الصحفيين سؤالا لـ زياد برجي، حول مستجدات أزمته مع الفنانة إليسا، فأجاب قائلا إنه موضوع قضائي بحت يرفض أن يتطرق لها في مهرجان موازين.

هيفاء وهبي ومصطفى كامل 

بينما قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تأجيل الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبى، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 10 يوليو المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة.

تقدم محامي بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.

واتهمت الدعوى نقيب الموسيقيين بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.

وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.

واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.

هند عاكف وليلى الشبح 

وتصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، الإثنين 23 يونيو 2025، الحكم على المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف.

وقررت جهات التحقيق المختصة إحالة المنتجة السينمائية ليلى الشبح إلى محاكمة الجنح، في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الإحالة على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة، اتهمت فيه "الشبح" بالإساءة إلى سمعتها وتوجيه عبارات مسيئة من شأنها النيل من كرامتها ومكانتها الفنية.

شجون الهاجري بسمة وهبة المخرج خالد يوسف هيفاء وهبي مصطفى كامل

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