الفنانة سلوى محمد: عملت كومبارس لمدة تزيد عن العام في لندن

أكدت الفنانة سلوى محمد، أنه عملت ككومبارس لمدة تزيد عن العام في لندن، مشيرة إلى أنه شاركت في العديد من الأفلام، ولا أتذكر مجموع الأفلام التي قدمتها.

وقالت سلوى محمد، خلال لقاء لها لبرنامج واحد من الناس، عبر فضائية الحياة، أنه كنت أتمنى أن أكون مدرسة مسرح عد تخرجي من المعهد، ولكنه عملت في مسرح الطليعة بعد تخرجي.

وتابعت الفنانة سلوى محمد، أن الأجيال التي تلتنا ظلمت، خاصة ان التكنولوجيا الحديثة لها دور سلبي في تنشأة الأطفال.

وكشفت الفنانة سلوى محمد على تفاصيل بدايتها الفنية من خلال مسلسل الأطفال “عالم سمسم” وسر مشاركتها بــ 100 فيلم قصير، وعلاقتها بزوجها الراحل المخرج محسن حلمي، بالإضافة إلى أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية ونشأتها من أصول صعيدية، وكيف أثر ذلك على شخصيتها وثقافتها وأسلوبها في الحياة؟.