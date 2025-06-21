سلوى محمد علي تكشف علاقتها بابنتيها التوأم وزوجها الراحل محسن حلمي

كشفت الفنانة سلوى محمد على تفاصيل بدايتها الفنية من خلال مسلسل الأطفال “عالم سمسم” وسر مشاركتها بــ 100 فيلم قصير، وعلاقتها بزوجها الراحل المخرج محسن حلمي، بالإضافة إلى أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية ونشأتها من أصول صعيدية، وكيف أثر ذلك على شخصيتها وثقافتها وأسلوبها في الحياة؟.

سلوى محمد على مع عمرو الليثى

كما تتحدث في حلقة فنية خاصة من برنامج «واحد من الناس» على شاشة قناة الحياة، في الحادية عشرة مساء الاثنين المقبل، عن علاقتها بوالديها وهل وافقا على دخولها عالم الفن؟ ومدى تأثرها برحيل والدها، وعن التحاقها بمعهد الفنون المسرحية وبدايتها الفنية من خلال عالم سمسم، وتكريمها بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وأيضًا تتحدث عن مشوارها الفني وأهم الأعمال الدرامية، ومنها «راجعين يا هوى» و«حارة اليهود» و«أرض النفاق».. وغيرها، وبالإضافة إلى مشاركتها في عدد من الأفلام السينمائية، ومنها «كيرة والجن» و«فيلم وش في وش» و«الخلية» و«البدلة» وغيرها الكثير من الأفلام، وعملها مع الكثير من نجوم وصناع السينما.

كما تتحدث عن زوجها الراحل المخرج محسن حلمي وبداية الزواج، وافتقادها له بعد رحيله وكيف تغلبت على مشاعر الحزن، وعن ابنتيها التوأم مريم ومي وهل لهما أي علاقة بالفن؟

وعن محطة مهمة في حياتها وهي تجربتها مع مرض ADHD، وهو المعروف باسم فرط الحركة، وكيف استطاعت تجاوز هذا الأمر، وهل مسلسل «خلي بالك من زيزي» استطاع أن يسلط الضوء على المرض، خصوصًا أنها شاركت فيه؟

كما تكشف عن صحة تصريح لها بأنها تريد أن تخرج جنازتها من المسرح القومي.

من ناحية أخرى أثنت الناقدة صفاء الليثي، على آداء الفنانة سلوي محمد علي ضمن أحداث مسلسل" فات الميعاد"، والذي يتم عرضه حاليًا.

وقالت الناقدة صفاء الليثي: سلوى محمد علي أم أحمد مجدي وحماة أسماء أبو اليزيد في دور مركب بأداء عظيم في مسلسل " فات المعاد" للمخرج سعد هنداوي بعد مشاهدة خمس حلقات على منصة واتشات. عمل يستحق المشاهدة بعيدا عن موسم رمضان وبرغم الحرب الدائرة التي بدأتها دولة الكيان على إيران .." فات المعاد " واقعية أصيلة بروقان ودون تنميط الشخصيات ..أنصح بالمتابعة.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد يتكون من 30 حلقة، وهو من تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، ومن بطولة اسماء ابو اليزيد ، أحمد مجدي، محمد على رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبوداوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج إبراهيم حمودة.

مواعيد عرض مسلسل فات الميعاد

ويعرض المسلسل على منصة Watch It الرقمية، من الجمعة إلى الثلاثاء أسبوعيًا، بالإضافة إلى قناة DMC من السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا في الساعة الثامنة مساءً، بينما يُعرض على قناة DMC دراما في الساعة الحادية عشرة مساءً بنفس التوقيت.