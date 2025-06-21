يرويها عن يوسف شاهين .. يسري نصرالله يكشف أسرارا لأول مرة بشأن تعاونهما

كشف المخرج يسري نصر الله عن أسرار خاصة، عن المخرج الكبير يوسف شاهين، وقال انه كان "يحترم أي شخص موهوب".

وقال نصر الله، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج الرحلة الذي يُذاع على منصة dmc plus، ان يوسف شاهين، كان لديه نجار عصبي وكان ينفعل على يوسف شاهين، وحينما ساله عن سبب صمته، قال انه "شخص موهوب، فهو على راسي".

يسري نصر الله يتحدث عن شقيقته

وتحدث المخرج يسري نصر الله عن شقيقته مصممة الأزياء المعروفة ناهد نصر الله في برنامج الرحلة مع الإعلامية ريهام السهلى وقال ان علاقته بها، فى الحياة الشخصية وطيدة جدا لان الفرق بيننا عام وثلاث شهور وأنا الأكبر و أصدقاء جدا والفرق بينا انها ثابتة على الارض عكسي تماما أنا احيانا أطير بخيالي و غير واقعي.

وتحدث نصر الله عن أهمية التواصل الإنسانى بالنسبة له وقال: أنا كمخرج اكتشف الحواديت منين؟ بالتواصل الإنسانى يساعد أي مبدع على اكتشاف الجديد والمميز والواقعي .

وأضاف نصر الله : كلمة بنى ادمين تقال على كل الاناس التي تشعر بغيرهم و انهم ليسوا لوحدهم فى هذا العالم و العمل الفنى كل فرد فيه يعمل لانه يحب الشغلانة وليس لتحقيق رؤية المخرج وحده.

برنامج الرحلة، تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، ويذاع على منصة dmc plus، الجمعة الثامنة مساءا، ويستضيف البرنامج نجوم المجتمع، بمختلف المجالات الفنية والرياضية والسياسية ليتحدثوا عن التجارب الإنسانية والمهنية في حياتهم.