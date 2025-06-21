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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وائل جسار يثير الجدل بتقبيل العلم المغربي فى مهرجان موازين

وائل جسار
وائل جسار
أحمد إبراهيم

أشعل الفنان وائل جسار حماس الجمهور المغربي فى مهرجان موازين بعد حفل الغنائى الذى اقيم أمس وشهد حضورا جماهيريا كبيرا. 

وحرص وائل جسار على حمل وتقبيل العلم المغربي أثناء حفله وقد اثار تفاعل كبير بين الجمهور. 

وائل جسار يتعاقد مع روتانا

انضم النجم اللبناني وائل جسار، لقائمة نجوم "روتانا" الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني. 

ووقع  الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى  برئاسه الرئيس التنفيذي الأستاذ سالم الهندي. 

وبحضور المدير التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

يأتي تعاقد روتاتا مع النجم وائل جسار لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة، وتحدي منها لإعادة الفن لمجده والارتقاء بالأغنية في الوطن العربي. 

وتم التقاط الصور التذكارية التي توثق لحظة توقيع وائل جسار مع مسئولي روتانا، عقب انتهاء المفاوضات التي جرت بينهم.

وفي بيان صحفي، قالت "روتانا" : "وقعت مجموعة روتانا للموسيقى عقدا فنيا مع النجم وائل جسار لتقديم أعمال غنائية وموسيقية جديدة تليق بتاريخه الفني" . 

وأضاف البيان: "وحمل عقد الاتفاق الذي تم إبرامه في بنود العقد كل ما يتعلق بإنتاج وإصدار الأغاني" . 

ومن جانبه، أعرب وائل جسار، عن سعادته بإنضمامه إلى كتيبة نجوم روتانا التي تعد من كبرى الشركات في عالم الموسيقى وأهمها على الساحة الفنية. 

وأضاف، أن هذا التعاون بلا شك سيثمر عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي. 

وكشف جسار، عن بدءه تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، لتكون باكورة التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبا.

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