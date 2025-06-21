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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انتصار تستعيد ذكرياتها مع الراحل نور الشريف

انتصار
انتصار
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة انتصار ، جمهورها بلحظة مميزة من أرشيف ذكرياتها، وذلك من خلال صورة قديمة نشرتها عبر حسابها على «إنستجرام»، جمعتها بالفنان الكبير الراحل نور الشريف، خلال مشاركتهما في مهرجان مراكش السينمائي الدولي.

وقالت انتصار ، في تعليقها على الصورة: "الصورة دي كانت في مهرجان مراكش، للاحتفال بمرور 100 سنة سينما، ومصر كانت ضيف شرف المهرجان في هذه الدورة، أخدنا صورة تذكارية للوفد المصري المشارك، وساعتها وإحنا بنتصور قال الفنان نور الشريف: «هذه الصورة ستظل محفورة في الأذهان، لأنها احتفال مهم بمرور 100 سنة على صناعة السينما في دولة عربية أفريقية".

يُذكر أن مهرجان مراكش يُعد من أبرز الفعاليات السينمائية في العالم العربي، ودائمًا ما يشهد حضورًا فنيًا مصريًا مميزًا، وكان للراحل نور الشريف دور بارز في تمثيل مصر بالمحافل الدولية. 

انتصار أرشيف نور الشريف مهرجان مراكش ضيف شرف

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