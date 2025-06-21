إليسا توجه رسالة لوالدها في عيد الأب.. ماذا قالت؟

شاركت الفنانة إليسا، منشورا بمناسبة عيد الأب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أكس.

وكتبت إليسا: “عيد أب سعيد لمن جعلني أشعر بالأمان والحب والقوة.. حكمتك لا تزال ترشدني، حتى من بعدك”.

ويحيى كل من إليسا وآدم حفلا غنائيا فى لبنان ضمن حفلات صيف 2025، وذلك فى 12 يوليو المقبل وسط حضورا جماهيريا كبيرا.

نفى المكتب الإعلامي للفنانة إليسا جميع ما تداول من أخبار بشأن إصابتها بمرض السرطان للمرة الثانية.

وتصدرت الفنانة إليسا مؤشرات البحث خلال الفترة الماضية بعد الانتقادات التى وجهت إليها خلال حضورها المفاجئ للعرض المسرحي الأخير للفنانة كارول سماحة بسبب تغير ملامحها كما وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث ألبومات إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.