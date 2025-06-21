كل عيد أب وروحك مرتاحة .. كارول سماحة لزوجها الراحل وليد مصطفى

شاركت الفنانة كارول سماحة، صورا لابنتها مع زوجها المنتج الراحل وليد مصطفى، بمناسبة عيد الأب.

وكتبت كارول سماحة عبر انستجرام: "تركت فراغ كبير بقلبها، كنت الحضن، والأمان، والسند بعدك بكل زاوية بالبيت، بكل تفصيل، بكل لحظة ضعف مندور فيها عنك عم حاول قد ما فيّي عبّي الفراغ اللي تركته، بس ما في حدا بيشبهك، إنت مش بس أب، إنت مدرسة حب وتضحية ما بتتكرر، كل عيد أب وروحك مرتاحة بالسما، يا أطيب وأحن أب بالدني".

وتستعد الفنانة كارول سماحة، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 19 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

وروجت كارول سماحة، لحفلها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، بنشر بوستر الحفل لتدعو جمهورها للحضور.

ويعتبر هذا الحفل هو الأول للفنانة كارول سماحة، بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى.