عرفت من مسلسل خلي بالك من زيزي.. الفنانة سلوى محمد تكشف عن تجربتها مع مرض فرط الحركة

أكدت الفنانة سلوى محمد علي، أنه كانت دائمة التحرك ،ولذلك كانت المدرسات يشتكين مني وكنت لا أعرف أن هذا المرض وحتى فترة قريبة أجد نفسي دائمًا على هذا النحو.

وقالت سلوى محمد، خلال لقاء لها لبرنامج واحد من الناس، عبر فضائية الحياة، أنه كان لديها تجربة مع مرض ADHD وهو المعروف باسم فرط الحركة ، مؤكدة أنها كانت مصابة بهذا المرض ولكنها لم تكن تعرف ، حتى شاركت بمسلسل "خلي بالك من زيزي" والذي قام بتسليط الضوء على هذا المرض.

وتابعت الفنانة سلوى محمد، أنه عند مشاركتها بالمسلسل وجدت أن هذا المرض ينطبق عليها في الواقعـ معلقة “لم أكن أعرف هذا حتى مشاركتي بالمسلسل والذي تناول هذه القضية وهذا المرض”.