شيخ الأزهر يقرر تعيين رئيس جديد للإدارة المركزية للامتحانات وآخر لشئون الوافدين

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تعيين الشيخ حميد أبو عريضة، رئيسا للإدارة المركزية الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

كما قرر الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تعيين الأستاذ عصام القاضي، في منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

وفي وقت سابق، أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القرار رقم 9 لسنة 2023، بتعيين وظائف قيادية جديدة بالأزهر الشريف.

وشمل قرار شيخ الأزهر، بناء على ما توصلت إليه لجنة الوظائف القيادية، تعيين كلا من:

الدكتور محمد كامل محمد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

الدكتور مكرم محمد المرسي النبراوي، مدير عام الإدارة العامة للخطة والمنهج للتعليم بقطاع المعاهد الأزهرية

الشيخ أبو اليزيد سلامة، مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية

الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام الإدارة العامة لمجلة الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية

محمد فتحي علي عفيفي، مدير عام الإدارة العامة للإعلام بقطاع مكتب شيخ الأزهر

