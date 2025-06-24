إيران وإسرائيل يؤكدان بدء سريان وقف إطلاق النار

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران دخل حيّز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحًا، وهو الاتفاق الذي أُعلن عنه في وقت سابق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه سيدوم أولاً 12 ساعة، ثم ستُعتبر الحرب منتهية رسميًا.

وقد أفاد الإعلام الإسرائيلي، بوقوع قتلى ومصابين جراء سقوط صاروخ إيراني في شمال إسرائيل، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي رصد هجوم إيراني سادس صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالات.

كما أكدت الجبهة الداخلية رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، ودعت الإسرائيليين إلى الدخول فورًا إلى الملاجئ حفاظا على سلامتهم.

من جانبها أفادت قناة برس تي في الإيرانية، بدء وقف إطلاق النار بعد أربع موجات من الهجمات الإيرانية على الأراضي المحتلة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاقًا جرى بين تل أبيب وطهران يقضي بوقف إطلاق نار كامل وشامل، يدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبًا.

وأضاف ترامب أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران سيدوم أولًا 12 ساعة، ثم ستُعتبر الحرب منتهية رسميًا.

وأمس الاثنين، قصفت إيران قاعدة العديد الجوية في قطر، في عملية سمتها "بشائر الفتح" ردًا على الهجوم الأمريكي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، في حين أعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح.