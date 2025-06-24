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انفجارات بالقدس وتل أبيب وصاروخ إيراني يسقط في النقب وسط تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجارات بالقدس وتل أبيب وصاروخ إيراني يسقط في النقب وسط تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل

انفجارات بالقدس وتل أبيب وصاروخ إيراني
انفجارات بالقدس وتل أبيب وصاروخ إيراني
القسم الخارجي

نقلت وكالة رويترز عن مصادر متعددة سماع أصوات انفجارات بعيدة في القدس، مع ما تردد لاحقًا عن سقوط صاروخ إيراني في صحراء النقب، تلاه دوي انفجار جديد فوق تل أبيب، ما يؤشر على تصعيد متزايد في المواجهة بين طهران وتل أبيب.

شهدت مدينة القدس دويّ انفجارات متقطّعة أثارت الرعب بين السكان، خاصة في أحياء واسعة من المدينة، ما دفع كثيرين إلى الاحتماء في الملاجئ حفاظًا على أرواحهم. 

واتّبعت ذلك أنباء أولية عن تصدّي الدفاعات الجوية الإسرائيلية لصاروخ إيراني سقط في منطقة النقب الصحراوية، بعيدًا من التجمعات السكانية، مما يشير إلى تصعيد طال البنية الأرضية وليس فقط المناطق الحضرية .

وبعد فترة وجيزة، دوّى انفجار آخر أعلى سماء تل أبيب، حيث سمع شهود آخرون صوت صفارات الإنذار وتبعها انفجار قوي، أثار حالة من الهلع وسط العاصمة وأعاد الشبّاك إلى الأذهان مراحل التصعيد الأقصى التي شهدتها المدينة منذ بدء التصعيد الأخير.

وردًّا على هذه التطورات، أطلق الجيش الإسرائيلي صافرات الإنذار في عدة مناطق، وحثّ السكان على البقاء في ملاجئهم حتى تتم السيطرة على الوضع. وأفادت مصادر عسكرية داخل تل أبيب بأن منظومة الدفاع الجوي اعترضت بعض الصواريخ أو الطائرات الإيرانية القادمة، كما تم توجيه عدد منها للسقوط في مناطق مفتوحة. رغم ذلك، لم تُسجّل حتى اللحظة خسائر بشرية أو أضرار فادحة.

ويبقى أن الجانب الإيراني لم يؤكد مسؤولية طهران بشكل مباشر عن هذه الهجمات، غير أن الأنماط المتكررة من الضربات الصاروخية على العمق الإسرائيلي منذ منتصف يونيو تدعم فرضية أن الهجوم الحالي ينتمي إلى نفس المواجهة الثأرية التي تتبادل فيها الضربات بين الطرفين، وسط دعم إقليمي وتسليح متبادل.

وحتى اللحظة، لم يتم الإعلان عن إحصاءات نهائية بشأن الإصابات أو الأضرار، لكن رد الجهاز الإسرائيلي عبر الدفاعات والهجمات المضادة يوضح أن الجبهة مفتوحة، وعلى بعد خطوات من اشتعال أوسع. في المشهد الجديد، تكون القدس وتل أبيب ونقبها قد دخلوا ضمن دائرة نيران مباشرة.

صحراء النقب تل أبيب صاروخ إيراني طهران مدينة القدس الدفاعات الجوية الإسرائيلية النقب الصحراوية

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