بشاشة مطوية ومعالج خارق ..إليك أهم مواصفات هاتف Xiaomi MIX Flip 2

تستعد شركة شاومي لإقامة حدث كبير العديد من منتجاتها في 26 يونيو في الصين، ومن بين الإعلانات المتوقعة هاتف Mix Flip 2 ، وهو الجيل الثاني من الهواتف القابلة للطي من الشركة.

على الجانب الاخر قد تبدو هذا العام، استراتيجية شاومي تجاه الهواتف القابلة للطي أكثر تركيزًا. ومن المقرر حاليًا أن يكون هاتف Mix Flip 2 الهاتف القابل للطي الوحيد من الشركة في عام 2025.

قبل الإطلاق، نشرت شاومي صورًا رسمية لهاتف Mix Flip 2، وظهرت بعض مواصفاته وبفضل إعلانات الشركة التشويقية، والتسريبات .

مواصفات هاتف شاومي ميكس فليب 2

أما عن تصميم هاتف Mix Flip 2. فهو يحتفظ بتصميم الكاميرا العمودي لإصدار Flip الأصلي، مع حواف رفيعة على الشاشة الخارجية. سيتوفر الجهاز بألوان الأخضر والذهبي والأرجواني.

من الناحية المادية، قد يكون هاتف Mix Flip 2 أكثر إحكامًا وأخف وزنًا من سابقه. من المتوقع أن يزن حوالي 190 جرامًا، وأن يبلغ سمكه 7.6 ملم عند فتحه .

قد تُركز الشركة أيضًا على تحسين متانته، إذ من المتوقع أن يتميز هاتف Flip 2 بخامات عالية المتانة وسيحظى الهاتف بتصنيف IPX8، ما يعني أنه مقاوم للماء عمليًا، ولكنه ليس مقاومًا للغبار.

أما بالنسبة للبطارية، فقد حصل هاتف Mix Flip 2 على شهادة بطارية بسعة 5100 مللي أمبير/ساعة، مما يجعله من أكبر البطاريات في فئته. للمقارنة، يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 5 ببطارية بسعة 3700 مللي أمبير/ساعة، بينما يحتوي سابقه على بطارية بسعة 4780 مللي أمبير/ساعة.

كما تم إقران بطارية Xiaomi أيضًا بشحن سريع سلكي بقوة 67 وات وشحن لاسلكي بقوة 50 وات، كما أكدت شهادة 3C الصينية .

ميزات هاتف Mix Flip 2

سيعمل هاتف Mix Flip 2 بمعالج Snapdragon 8 Elite من شركة Qualcomm، وهو المعالج الذي من المتوقع أيضًا أن يظهر في الهواتف القابلة للطي المتميزة الأخرى مثل Honor Magic V5.

رغم أن اختبارات الأداء نادرًا ما تكشف عن كامل التفاصيل، إلا أنها تشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء مقارنةً بالهواتف القابلة للطي الرائدة التي صدرت العام الماضي.

يبدو أن ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) تبدأ من 12 جيجابايت، على الرغم أن شاومي قد تُقدم أيضًا إصدارات أعلى. ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 فورًا، مع واجهة مستخدم Xiaomi المُخصصة HyperOS 2.0.

مواصفات هاتف Mix Flip 2



من المتوقع أن تكون الشاشة الرئيسية من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.85 بوصة، بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز. وقد يجعله هذا الحجم من أطول الهواتف القابلة للطي في السوق، وقد يُحسّن سهولة الاستخدام في التطبيقات التي تتطلب مساحة رأسية أكبر. أما بالنسبة للشاشة الخارجية، فتشير التسريبات إلى شاشة منحنية مزدوجة بقياس 4.01 بوصة، وهي أكبر قليلاً من شاشة هاتف Mix Flip وشاشة خارجية أكبر تعني سهولة أكبر في أداء المهام السريعة مثل تصفح الرسائل، والتحكم في الموسيقى، واستخدام الأدوات وذلك دون الحاجة إلى فتح الجهاز.