تسريب ضخم يكشف شاومي 16 Pro Max بشاشة خلفية مستوحاة من Mi 11 Ultra

تداولت تسريبات حديثة تفاصيل مثيرة حول هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 16 Pro Max، الذي من المتوقع أن يأتي مزوداً بشاشة خلفية مستوحاة من تصميم هاتف Mi 11 Ultra.

ستكون هذه الشاشة الخلفية الجديدة أكبر حجماً وأكثر تطوراً، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال عرض الإشعارات والمعلومات بشكل مباشر على الجهة الخلفية للهاتف، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها كشاشة معاينة للكاميرا الأمامية عند التقاط صور السيلفي.

Xiaomi 16 Pro Max

يأتي هذا التصميم كخطوة مبتكرة من شاومي لإعادة إحياء ميزة الشاشة الخلفية التي أثارت اهتمام المستخدمين عند إطلاق Mi 11 Ultra، مع تحسينات تقنية تهدف إلى دمج هذه الميزة بشكل أكثر تكاملاً دون التأثير على عمر البطارية أو أداء الهاتف.

ويُتوقع أن يدعم Xiaomi 16 Pro Max معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2، ما يعزز الأداء العام للهاتف ويجعله منافساً قوياً في فئة الهواتف الرائدة.

تشير التسريبات أيضاً إلى أن الهاتف سيضم كاميرا بيريسكوبية للتقريب البصري، مع تصميم ثقب دائري للكاميرا الخلفية، مما يضيف إلى قدرات التصوير الاحترافية التي اعتاد عليها مستخدمو شاومي في أجهزتها الرائدة.

سلسلة Xiaomi 16

ويأتي هذا الهاتف ضمن سلسلة Xiaomi 16 التي تشمل عدة إصدارات مختلفة الأحجام والمواصفات، مع تركيز خاص على تقديم تجربة متطورة تجمع بين التصميم الجريء والأداء القوي.

يعتبر هذا التسريب مؤشراً على توجه شاومي نحو الابتكار في تصميم الهواتف الذكية، مستفيدة من نجاحات سابقة مثل Mi 11 Ultra، مع السعي لتلبية تطلعات المستخدمين الباحثين عن مزايا فريدة تجمع بين الجمال والوظائف العملية.