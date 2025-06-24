نائب محافظ الجيزة يتابع تسليم مشروعات «حياة كريمة» بمركزي الصف وأطفيح

عقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة الموقف التنفيذي والنهائي لمشروعات المبادرة الرئاسية المرحلة الأولى حياة كريمة، والمنتهي تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح تمهيدا لدخول المشروعات الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

وتم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات بمختلف القطاعات المنتهية والمتبقية لتسريع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات وخطط العمل الخاصة بالتجهيزات النهائية للمشروعات.

وشدد نائب محافظ الجيزة، خلال الاجتماع، على أهمية الانتهاء من جميع الأعمال في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا.

حضر الاجتماع رئيسا مركزي الصف وأطفيح والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للطرق والكباري وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وكهرباء جنوب القاهرة والمصرية للاتصالات والغاز والمكاتب الاستشارية للمشروعات.