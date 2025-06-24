المستشار الألماني يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء إلى وقف إطلاق النار في غزة بالتزامن مع نجاح الرئيس الأمريكي ترامب بتحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل،وإيران عقب 12 يوما من الحرب.

وحذر ميرتس بوقت سابق من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة،وانتهاك إسرائيل للقانون الإنساني بحربها ضد المدنيين الفلسطينيين،وأعلن عندها ميرتس بإن برلين ترفض ولا تدعم أي جهة تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية كما تفعل إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما دعا ميرتس إلى إيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة عقب مناشدة رئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين زعماء العالم بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة تجنبا لوقوع كارثة المجاعة لمليون ونصف إنسان بالقطاع.