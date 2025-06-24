زعيم المعارضة الإسرائيلية: علينا إنهاء الحرب في غزة وإعادة محتجزينا

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية:" نطالب باتفاق يضمن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن ما يحدث في المنطقة هو توسع للعدوان الغاشم على غزة، مشددا علي أن استمرار بلاده بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة للوصول لوقف إطلاق نار في غزة.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري : هدفنا أن نصل إلى وقف الحرب ورفع الظلم عن أشقائنا في غزة، وعلى العالم الوقوف وقفة واحدة بوجه "إسرائيل" ووقف العدوان على غزة.

واضاف رئيس الوزراء القطري: جهودنا مستمرة مع مصر للتوصل إلى أرضية مشتركة بين "إسرائيل" وحماس والعدوان الإسرائيلي على إيران عطل جهود التوصل لوقف إطلاق نار في غزة.