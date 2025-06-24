رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أعمال تطوير محور التسعين الشمالي

تفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، سير أعمال تطوير ورفع كفاءة محور التسعين الشمالي، أحد أهم المحاور الحيوية بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة.

وأوضح الغيطى، أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بالاتجاه المؤدي إلى طريق السويس بالكامل، حيث تم توسعة الطريق، وإعادة تخطيطه، وتنفيذ طبقات الرصف الجديدة وفق أحدث المواصفات الفنية، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لقاطني وزائري المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال التطوير بالاتجاه الآخر من المحور، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية، مؤكدًا أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد وبمتابعة يومية من فرق الجهاز لضمان أعلى مستويات الجودة.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أن تطوير محور التسعين الشمالي يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية بمدينة القاهرة الجديدة، بما يتماشى مع جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المدن الجديدة.

وأكد "الغيطى" أن الجهاز لن يدخر جهدًا في متابعة الأعمال ميدانيًا، والتواصل مع الشركات المنفذة لتذليل أية معوقات قد تطرأ، وذلك حرصًا على سرعة الانتهاء من المشروع وتحقيق أقصى استفادة منه لسكان المدينة.