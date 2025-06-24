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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة تناقش آليات تنفيذ مخططات التنمية المتكاملة وتحديث مخططات التطوير بكرداسة والبدرشين

هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمتابعة آليات تنفيذ مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية".

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بشأن تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ولا سيما في المناطق ذات الأولوية .

وذلك بحضور المهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، ومسؤولي صندوق التنمية الحضرية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

ناقشت نائب المحافظ خلال اللقاء عدد من الخطط التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية في إطار تنفيذ حزمة مشروعات التنمية المتكاملة، والتي تتضمن: دعم التنمية الاقتصادية المحلية، تحسين البنية التحتية والخدمات، التكيّف مع التغيرات المناخية، وتحسين إدارة الخدمات العامة.

كما تناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ الجدول الزمني لتحديث مخططات التطوير والتحسين بمدينتي كرداسة والبدرشين .

حيث شددت نائب المحافظ على ضرورة سرعة إسناد الأعمال إلى المكتب الاستشاري المتخصص لتحديد الاحتياجات المطلوبة، والشروع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بوضع المخطط في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت نائب المحافظ أن المخطط سيتضمن تحديد التدخلات ذات الأولوية على المستوى المحلي، إلى جانب إجراء دراسة اجتماعية واقتصادية شاملة، لفهم النظام الاقتصادي واحتياجات المحافظة بصورة أعمق.

وفي ختام الاجتماع أكدت نائب المحافظ أهمية التعاون مع شركاء التنمية والعمل على دعم المشروعات التي تسهم في تحقيق رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق العامة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ هذه المشروعات لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المنشود على أرض الواقع.

حضر اللقاء رؤساء مراكز ومدن كرداسة والبدرشين، ومسؤلي وحدة التطوير الحضري بديوان عام المحافظة.

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