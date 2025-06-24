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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع موسّع للجنة النفايات الطبية بالوادي الجديد لتعزيز منظومة التخلص الآمن

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
منصور ابوالعلمين

عقدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الشهري للجنة النفايات الطبية الخطرة، برئاسة الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وعدد من مديري الإدارات الفنية المعنية، لمتابعة مستجدات منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية، ومراجعة أداء وحدة المعالجة المركزية، ومدى التزام المنشآت الصحية بالمعايير البيئية والصحية المنظمة لعمليات الجمع والنقل والمعالجة.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور شريف صبحي على ضرورة التزام كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بالإجراءات القياسية في التعامل مع النفايات الطبية الخطرة، مؤكدًا على أهمية تفعيل الرقابة اليومية والتفتيش المفاجئ لضمان سلامة الإجراءات. كما أشار إلى التوجه نحو رقمنة المنظومة وربطها إلكترونيًا لتتبع النفايات منذ مصدرها وحتى التخلص النهائي منها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة النفايات الطبية، أن هناك خطة متكاملة لتطوير عمل وحدة المعالجة، تشمل إدخال نظام ميكنة حديث، وتوفير معدات نقل ومعالجة مطابقة للمعايير، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية.

وأشار مدير إدارة النفايات الطبية، إلى أن محافظة الوادي الجديد حققت تقدمًا ملحوظًا في تقييمات وزارة الصحة بشأن إدارة النفايات الطبية، نتيجة للتعاون الفعال بين الإدارات المختلفة.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها:

_استمرار أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت الصحية.

_إعداد تقارير شهرية لقياس الأداء وتحديد الاحتياجات.

_التنسيق مع إدارة الطب الوقائي لمتابعة القطاع الخاص.

_إدراج إدارة النفايات ضمن خطط الطوارئ والتدريب.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور شريف صبحي الشكر لأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن مديرية الصحة تواصل العمل لتعزيز بيئة صحية آمنة ومستدامة لأهالي الوادي الجديد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد نفايات صحة الوادي الجديد

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