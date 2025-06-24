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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

آليات حماية المستهلك في ظل التطور التكنولوجي .. ندوة تثقيفية بـ إعلام الداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظم مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد  التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية حول "آليات حماية المستهلك في ظل التطور التكنولوجي والتسوق الإلكتروني".


عقدت الندوة تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، وذلك بمقر مركز إعلام الداخلة.


شارك في الندوة حامد محمد عبدالله النائب الأول لرئيس مركز الداخلة، والدكتورة سلوى مصطفى مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، والدكتور حسام حسن مراقب أسواق بجهاز حماية المستهلك، والدكتور محمد خلف مراقب أسواق بالجهاز، ومدير إدارة التموين بمركز الداخلة اسلام محمد. وحضرها لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والتجار بمحافظة الوادي الجديد.
 

وأكد المشاركون، أنه في ظل التطور الهائل في وسائل الإتصال وتقنياته انعكس هذا التطور  التقني على كل جوانب الحياة لا سيما التجارية والقانونية وأدى ذلك إلى نشوء عصر جديد من التجارة وهو التجارة الإلكترونية وأصبح من الضروري أن يواكب قانون حماية المستهلك هذه التطورات التقنية الهائلة، مشددين في هذا الصدد على أن قانون حماية المستهلك قاطع وحازم  وبه العديد من العقوبات ويواكب مختلف التطورات من أجل حماية مصالح كافة الأطراف.
 

وأوضح المشاركون، أن هناك منظومة خاصة لتلقي الشكاوى ويتم تسجيلها على النظام الإلكتروني خصوصا وأن رسالة الجهاز هي حماية المواطنين وسرعة البت في الشكاوى المقدمة، مؤكدين هنا على أن هناك حرصا دائما على إحداث توازن بين الاستثمارات وحقوق المستهلكين.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد إعلام ندوه

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