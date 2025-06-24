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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات التدريب الصيفى الميدانى لطلاب زراعة الوادى الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

انطلقت اليوم فعاليات التدريب الصيفي الميداني لطلاب كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، ضمن خطة الكلية لصقل مهارات الطلاب وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل الزراعي من خلال التدريب العملي المباشر.

يُنفذ البرنامج تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الأستاذ الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بالجامعة، والأستاذ الدكتور خالد عبدالحفيظ وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أحمد محمد عبدالمنعم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، ومديرية الزراعة، والمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية.

بدأت أنشطة التدريب من مزارع النخيل في نطاق منطقتي شركة 8 وشركة 55، حيث تلقى الطلاب تدريبًا عمليًا متخصصًا في تشخيص ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، بإشراف الأستاذ الدكتور صلاح جميل، المشرف العلمي على مبادرة المحافظة لمكافحة الآفة، بمشاركة فريق المكافحة التابع لمديرية الزراعة.
 

شارك في التدريب الميداني نحو 150 طالبًا من طلاب المستوى الثاني والثالث، حيث قاموا بفحص أشجار النخيل ميدانيًا، وتعرّفوا على أعراض الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، وأساليب الاكتشاف المبكر، والتقنيات الحديثة في المكافحة، حيث أظهر الطلاب التزامًا وتفاعلًا كبيرين، تُوّج بنجاحهم في اكتشاف عدد من الإصابات الفعلية وتنفيذ إجراءات المكافحة المناسبة ميدانيًا.

وأكدت الكلية أن هذا التدريب يأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز الشراكة المجتمعية، وربط المقررات الدراسية بالتطبيقات العملية في مواقع الإنتاج الزراعي، بما يعزز من جاهزية طلابها وتأهيلهم ككوادر زراعية مدربة تلبي احتياجات القطاع.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مكافحة ندوه جامعة الوادى الجديد

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