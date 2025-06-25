باحث فى الإسلام السياسى: الإخوان يحاولون هز العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة

قال سامح عيد، الباحث فى شئون الإسلام السياسى إن جماعة الاخوان الارهابية كانت تريد اختطاف الوطن وصدرت شعارات للمواطنين، وعمرهم ما مثلوا الإسلام فى اى وقت.



وتابع عيد خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لبنى عسل فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة .. قائلا : الشعب المصرى قوى أمام أى مواجهة خارجية، لكن الإخوان يحاولون هز العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وهى أفكار إرهابية.

وأوضح عيد أن جماعة الإخوان كانت تسعى لتخريب مصر واستهداف الداخل المصرى .

وفي ذات السياق أكد المفكر والكاتب ثروت الخرباوي، ان ما صدر عن جماعة الإخوان من بيانات مؤخرًا بشأن الحرب بين إسرائيل وإيران يعكس بشكل واضح الخلفية السياسية للتنظيم، موضحًا أن الإخوان تحركوا بكل قوة عبر الميديا واللجان الإلكترونية لمناصرة إيران، رغم ما شهدته العلاقة بين الطرفين عبر التاريخ من تناقضات.



وأضاف ثروت الخرباوي، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الإخوان أصدروا بيانين عبّرا فيهما عن دعم إيران، وليس الهدف فقط تأييد موقفها العسكري، بل تصوير الأمر على أنه قضية دينية إسلامية خالصة، وأن إيران في قلب الأمة، خصوصًا بعد أن وجهت ضربة إلى إسرائيل".