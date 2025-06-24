برلماني: الإخوان ساروا بمصر وقت حكمهم نحو تفكيك الدولة الوطنية

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحتفظ بسيادتها الكاملة على أرضها ومجالها الجوي والبحري، وهو ما لم يكن ليستمر لو بقيت الجماعة في الحكم.

وأكد عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن الشعب المصري يتعرض بشكل دائم لحملات تشكيك إعلامية يقودها أبواق مأجورة، تستهدف بث الشك في أي قرار تتخذه الدولة المصرية، حتى وإن كان بسيطًا.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجماعة كانت تسير بمصر نحو تفكيك الدولة الوطنية، عبر الفشل في إدارة شؤون البلاد، والإصرار على "أخونة" مؤسسات الدولة.