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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«عاشور» يثمن جهود «الجيش الأبيض» بالأزهر في دعم المبادرات الرئاسية

وزير التعليم العالي يثمن جهود "الجيش الأبيض" في جامعة الأزهر
وزير التعليم العالي يثمن جهود "الجيش الأبيض" في جامعة الأزهر
محمد شحتة

أشاد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود القطاع الطبي بجامعة الأزهر، في دعم المنظومة الصحية في مصر وإسهاماتها في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجناح جامعة الأزهر المشارك في معرض Africa Health ExCon  في نسخته الرابعة، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الأفريقية بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها Africa CDC، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “AUDA - NEPAD”.

حضر المعرض، الدكتور محمد عوض تاج الدين، المستشار الصحي لرئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي افتتح المعرض الطبي في نسخته الرابعة نائبًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إضافة إلى عديد من وزراء الصحة الأفارقة، ولفيف من سفراء الدول المعتمدين لدي جمهورية مصر العربية.

ورحَّب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام علي قطاع المستشفيات الجامعية، بالحضور جميعًا وفي مقدمتهم معالي الدكتور خالد عبد الغفار، ومعالي الدكتور محمد أيمن عاشور، والوفد المرافق لهما في جناح جامعة الأزهر.

وأوضح صديق أن ما يتحقق من إنجازات في جميع قطاعات جامعة الأزهر يعود الفضل فيه إلى المولى -عز وجل- ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

وبيَّن صديق أن القطاع الطبي في جامعة الأزهر يتميز بعدة مميزات؛ في مقدمتها: وجود ست كليات للطب بجامعة الأزهر يتبعهم مستشفيات جامعية تقدم خدمات طبية متميزة للقاصي والداني.

وأشار صديق أن أربع كليات للطب من إجمالي الست كليات حاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأكد صديق حرص جامعة الأزهر على التعاون والتكامل مع قطاع المستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، لافتًا إلى أن المعرض في نسخته الرابعة يتميز بمشاركة قادة وخبراء الرعاية الصحية من أكثر من 100 دولة لعرض أحدث الابتكارات الطبية والتقنيات الصحية، مضيفًا أن المعرض فرصة رائعة للتواصل واكتشاف منتجات جديدة في مجالات الأجهزة الطبية، والأدوية، والمستلزمات الصحية.

وأكد صديق أن هذا المعرض في نسخته الرابعة يعكس ريادة مصر الطبية على مستوى العالم، ويجسد حرص الدولة المصرية على التعاون المحلي والإقليمي والدولي، ويعزز دور مصر كمركز إقليمي رائد للرعاية الطبية في إفريقيا، ويهدف إلى العمل على استمرارية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للصناعات الطبية في القارة الأفريقية، ويؤكد على الجهود المصرية في هذا الصدد، لاسيما ما يتعلق بتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، ودخول مصر مجال الصناعات الطبية الثقيلة يعكس مكانتها الرائدة في القارة الأفريقية، ويفتح آفاق واعدة أمام فرص التصدير إلى دول القارة السمراء.

وفي ختام الجولة التفقدية لجناح جامعة الأزهر قام الدكتور محمود صديق بتكريم الدكتور محمد أيمن عاشور ومنحه درع جامعة الأزهر.

وزير التعليم العالي القطاع الطبي جامعة الأزهر المنظومة الصحية المبادرة الرئاسية

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