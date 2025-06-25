أدلة جنائية وتحريات.. التحقيق في حريق مزرعة مواشي بالعياط

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية في نشوب حريق بمزرعة مواشي في مدينة العياط.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية حول الواقعة وطلبت تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وسيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب داخل مزرعة مواشي بمنطقة العياط في محافظة الجيزة.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة مواشي بدائرة مركز العياط

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب الحريق في مزرعة مواشي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكلفت جهات التحقيقات خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي، بإعداد تقرير حول أسباب الحريق، وحصر حجم الخسائر التي سببها. وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.