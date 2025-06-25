مجد القاسم يكشف موعد حفله القادم في ساقية الصاوي .. فيديو

روّج الفنان مجد القاسم لحفله المقبل فى ساقية الصاوي والذى من المقرّر أن يقام يوم 30 يونيو الجاري.

وفى هذا السياق، نشرت الصفحة الرسمية لساقية الصاوي عبر موقع فيسبوك فيديو له وقال مجد من خلالها: “تحياتي جمهوري الحبيب فى جمهورية مصر العربية وفى كل مكان لقائنا يتجدد 30 يونيو فى صاقية الصاوي فى الزمالك وانشاءالله ننبسط ونقدم الأغاني الجديدة والحديثة”.

وفى وقت سابق، حلّ نجم التسعينيات الفنان مجد القاسم ضيفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يُعرض على قناة CBC، حيث استعرض آخر مشاريعه الفنية وتحدث عن مسيرته الغنائية المتنوعة وحرصه على تقديم أعمال فنية لكل المناسبات.

مجد القاسم يتحدث عن آخر أعماله الفنية

وأوضح القاسم خلال اللقاء أن آخر أعماله كانت أغنيتي "أهلا رمضان" و"تقبل الله"، مؤكدًا على اهتمامه الدائم بإصدار أغنيات تتناسب مع الأحداث والمناسبات المختلفة. وأضاف: "بحب أقدّم حاجة في كل مناسبة، زي عيد الأم مثلًا، كل سنة بعمل أغنية جديدة، وكمان قدمت أغانٍ للأطفال وأدعية دينية، علشان مافيش شكل غنائي أسيبه من غير ما أشارك فيه."

أحدث اعمال مجد القاسم

وكانت آخر أعمال مجد هو ألبوم "بشواتى"، الذى تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ويضم قرابة 10 أغانى