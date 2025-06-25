راجعين من الشغل .. ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الأوسطي



رفعت أوناش المرور التابعة لمرور الجيزة آثار حطام حادث الطريق الأوسطي أمام القادم من حلوان تجاه البدرشين، بعدما تسبب حادث انقلاب ميكروباص يحمل رقم ب. د 544 في زحام مروري ومصرع 5 وإصابة شخصين بينما نجا شخص.

تولى رجال المرور إجراء تحويل مروري لتنظيم حركة السيارات ومنع حدوث تكدس مروري لحين الانتهاء من نقل سيارات الإسعاف لجثامين الضحايا متوفين ومصابين، كما تم سحب السيارة ورفع آثارها.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السيارة كانت تقل عددًا من العمال العائدين من وردية عمل بأحد المواقع في منطقة التجمع واغلبهم من قرية أبو رجوان البحري بينما سائق الميكروباص من قرية دهشور بمركز البدرشين.

وتبين من التحريات أن المتوفين والمصابين تم نقلهم الى مستشفيي التبين و 15 مايو والمتوفين هم: 2 من قرية من منشأة دهشور:



1. رضا سباعي عبد المجيد زيدان

2. جمعة جمال عبد الباقي – ابن أخت المتوفي الأول

و3 حالات من قرية أبو رجوان البحري ومنيل شيحة

1_دينا رضا عبد التواب

2_احمد محمد رمزي

3_دينا عمرو عطية

٢ مصابين من قرية أبو رجوان البحري بمستشفى 15 مايو (كريمة محمد –حالة حرجة، محمد مجدي –مصاب).

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.