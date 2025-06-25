ضحايا على الأسفلت.. تصادم مروع بين ميكروباص ونقل على الطريق الأوسطي|صور

وقع منذ قليل حادث مروع على الطريق الأوسطي في اتجاه مدينة البدرشين ما أسفر عن سقوط حالات وفاة وإصابات لم يتم حصرها حتى الآن.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث أعلى الطريق الأوسطي بعد الكارتة في اتجاه البدرشين وسقوط ضحايا، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين العثور على عدد من الضحايا على الأسفلت.

وتبين من الفحص وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل أسفرت عن تهشم الميكروباص وسقوط عدد من ركابه بين متوفين ومصابين.

وتجرى الآن عمليات نقل الضحايا إلى المستشفى وحصر الأعداد وبيان ملابسات الحادث.