بروتوكول تعاون بين الأزهر والرياضة لتمكين الشباب ودعم الأسرة المصرية

كشف محمد الزهيري الصحفي المتخصص في شئون الأزهر الشريف، عن تفاصيل بروتوكول التعاون بين الأزهر والشباب والرياضة لتمكين الشباب ودعم الأسرة، موضحا أن البروتوكول جاء لزيادة التكامل والتعاون المشترك بين القطاعات بما يخدم المواطن المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية، تواصل جهودها لبناء مجتمع منتج وتأهيل المقبلين على الزواج، حيث يتضمن البروتوكول أنشطة هدفها ترسيخ الفكر السليم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الانتماء الوطني.

وأوضح الزهيري، أن البروتوكول يشمل جلسات وندوات خاصة للمقبلين على الزواج، لتمكينهم من فهم بعض الأمور الأساسية، وتوسيع مداركهم، مع إطلاق منصة للرد على كل الاستشارات الأسرية، بإشراف من وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.

وذكر: يتم عقد بروتوكولات تعاون بين الأزهر وبعض القطاعات، لخدمة الشباب، ودعمهم بأنشطة مختلفة، وترسيخ القيم الأخلاقية المختلفة.