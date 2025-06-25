بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.. من الرابح والخاسر؟

قال الدكتور هيثم عمران أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة القاهرة، إن كل طرف في حرب إيران وجيش الاحتلال، حقق بعض المكاسب وتعرض لخسائر، موضحا أن الاحتلال نجح في تدمير بعض المنشآت النووية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الاحتلال الإسرائيلي تمكن من إعادة صورة الاستخبارات الإسرائيلية التي انهارت مع أحداث 7 أكتوبر 2023، مع إعاقة جبهة إيران بشكل مؤقت.

وذكر أن إسرائيل تعرضت لضربات عسكرية من دولة ذات سيادة، مع فشل إسرائيل في التعامل مع الضرب الانتقامية الإيرانية، رغم تفوقها تكنولوجيا ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لها.

وأوضح أن جيش الاحتلال لم يستطع حماية الجبهة الداخلية له، بعد الضربات الإيرانية التي استهدفت مناطق من الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدفت إيران الكثير من المنشآت التحتية وفي قلب إسرائيل.