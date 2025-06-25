ماكرون: يجب وقف إطلاق النار في أوكرانيا والعمل على تحقيق سلام دائم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن الرئيس الفرنسي ماكرون، أكد أنه يجب وقف إطلاق النار في أوكرانيا والعمل على تحقيق سلام دائم.

أكدت الرئاسة الأوكرانية ان قمة الناتو تضمنت نقاشا واسعا حول كيفية إجبار ‎روسيا على إنهاء الحرب وضمان السلام في أوروبا لسنوات طويلة قادمة.

ولاحقا؛ دعا الأمين العام لحلف الناتو روسيا إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أن استمرار العمليات العسكرية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الأوروبي والعالمي.

وأضاف في تصريحاته خلال الجلسات الرسمية للقمة أن "الناتو لا يسعى إلى التصعيد، لكن مسؤولية إنهاء الحرب تقع على موسكو التي بدأت هذا الصراع".

كما أكد الأمين العام أن الحلف يعمل بشكل مكثف على دعم أوكرانيا عسكريًا وسياسيًا، في سبيل تحقيق "سلام عادل ومستدام"، مشددًا على أن الدعم لا يقتصر على الجوانب العسكرية فقط، بل يشمل أيضًا إعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الأوكرانية.

وشدد الأمين العام للناتو أن "أي هجوم على دولة عضو في الحلف يُعتبر هجومًا على الناتو بأكمله"، في إشارة إلى تطبيق المادة الخامسة من ميثاق الحلف، والتي تنص على الدفاع الجماعي في حال تعرض أي دولة عضو لهجوم خارجي.