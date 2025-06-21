ماكرون يطلب من الرئيس الإيراني ضمانات بالاستخدام السلمي لـ النووي

أفادت الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان وأبلغه بأن إيران عليها تقديم ضمانات بأن برنامجها النووي سلمي.



وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون قال لبزشكيان إن باريس ستسرع المفاوضات بين أوروبا وإيران.

يأتي ذلك فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو التابع للاحتلال يهاجم موقعا لتخزين الأسلحة شرقي طهران قبل قليل، كما أكد الجيش الإسرائيلي: " نهاجم حاليا بنية تحتية عسكرية في جنوب غرب إيران".

فيما قالت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارات وقعت في مدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران حيث يهاجم الاحتلال موقعا لتخزين الأسلحة شرقي طهران بينما تتحرك الدفاعات الجوية للتتصدى لأهداف معادية في مدينتي ماهشهر وأهواز بمحافظة خوزستان.

وقالت وكالة مهر عن وزير الاتصالات الإيراني: تصدينا للهجمات السيبرانية وسيتم وصل الإنترنت الدولي في الساعة ٨ مساء.