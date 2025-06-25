الطاقة الذرية الإسرائيلية: الهجوم الأمريكي جعل منشأة تخصيب فوردو غير صالحة

قالت الطاقة الذرية الإسرائيلية، إن الهجوم الأميركي جعل منشأة التخصيب في فوردو غير صالحة.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

وأكدت الطاقة الذرية الإسرائيلية أن الضربات الأمريكية أعادت قدرات إيران النووية سنوات للوراء.

10 مليارات شيكل

وكانت بدأت إسرائيل في 13 يونيو الجاري، ضرب منشآت نووية وقواعد صاروخية واستهداف قادة عسكريين وعلماء نوويين بطلعات جوية وأسراب طائرات قيل بــأكثر من 200 طائرة حربية.

وأفادت تقديرات أولية، نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء بأن الحرب على إيران كلفت خزينة "إسرائيل" 22 مليار شيكل.

وأوضحت التقديرات، أن 10 مليارات شيكل ذهبت لتمويل إنفاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل الذخيرة وصواريخ منظومات اعتراض الصواريخ والساعات الطويلة لتحليق الطائرات الحربية وتجنيد قوات احتياط.